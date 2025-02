CesenaLab, via al percorso Rocker con 14 start up innovative

Si è aperto a CesenaLab il ‘percorso Rocker’, iniziativa dedicata a supportare l’innovazione e l’incubazione d’impresa in Emilia-Romagna, legata al bando regionale per lo sviluppo di incubatori e acceleratori di startup. Il progetto, realizzato in collaborazione con partner di rilievo come Fondazione Banca del Monte Faenza, Comune di Ravenna e Fondazione Flaminia, mira a rafforzare l’ecosistema per startup e imprenditori nei settori chiave dell’energia pulita, digitalizzazione, manifattura e salute.

Le 14 startup selezionate, provenienti da tutto il territorio regionale, hanno dimostrato grande motivazione e determinazione. Sette di queste intraprenderanno un percorso di incubazione, mentre le altre sette seguiranno un programma di accelerazione focalizzato principalmente sulla creazione di contatti con aziende del territorio romagnolo.

Momento centrale della giornata è stata la presenza di Augusto Coppola, figura di spicco nel settore startup a livello internazionale con un’esperienza pluridecennale nel campo. Coppola ha condotto un workshop di due ore sul tema lean startup, offrendo approfondimenti e motivazione alle startup presenti. Nel pomeriggio, le 14 startup hanno avuto modo di avviare il primo one to one con i mentor assegnati, tra i quali lo stesso Augusto Coppola. Le 14 startup selezionate operano in molti diversi settori: dalla tecnologia medica per valutazione non invasiva del cuore, a un innovativo inalatore per l’asma, fino a sensori indossabili per esperienze 3D avanzate.