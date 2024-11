Cesenatico DP Run, 2mila euro a Centro Donna e sportello Alba

Il cuore dei podisti che in estate corrono all’alba, porta tanta beneficenza. L’edizione 2024 della Cesenatico DP (Destinazione Parità) Run, la manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Atletica Cesenatico assieme all’ufficio delle Politiche di pari opportunità del Comune, ha infatti consentito di raccogliere 2mila euro che sono stati donati in parti uguali al Centro Donna di Cesena e allo Sportello Alba di Savignano con il supporto di Riviera Banca. Ieri mattina è avvenuta la consegna dell’assegno alla presenza di Fausto Caldari e Luca Monti, rispettivamente presidente e referente di zona di Riviera Banca, Lorena Fantozzi vicesindaca di Cesenatico, Stefano Pignotti, presidente di Atletica Cesenatico, Claudia Gatta del Centro Donna di Cesena ed Elisa Fabbri dello Sportello Alba, che hanno anche illustrato come è stata spesa la donazione della passata edizione. La DP Run è una corsa decisamente originale, che si è disputata con ritrovo dalle 5.30 in piazza Spose dei Marinai e la partenza alle 6.30 circa, per un percorso di 7 chilometri tra spiaggia e verde. Il tracciato scelto è adatto a tutte le persone, dagli atleti ai camminatori, che hanno percorso la spiaggia di Ponente in direzione nord sino a Zadina, per poi fare un tratto di Pineta ed il ritorno attraverso il Parco di Ponente, sino ad arrivare sul lungomare di Ponente e tornare nella piazza. L’obiettivo è sostenere progetti a favore della parità di genere. Lorena Fantozzi ha ringraziato pubblicamente Atletica Cesenatico, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Riviera Banca, Adac e Cooperativa Stabilimenti Balneari. "Con il sostegno a questa iniziativa – ha detto Fausto Caldari –, siamo onorati di essere partner di un percorso a vantaggio dello sport e della responsabilità sociale".