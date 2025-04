Cesenatico ospita le finali nazionali Uisp di ginnastica acrobatica

La riviera sarà la capitale della ginnastica acrobatica. In questo fine settimana, a Cesenatico, si tengono infatti le finali nazionali Uisp. L’appuntamento è oggi e domani all’Accademia Acrobatica, dove si sfideranno oltre 600 atlete e atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Nell’arco delle due giornate si assegneranno i titoli nazionali Uisp di tutte le categorie, dagli 8 anni anni di età agli atleti over, sia individuali che a squadre. Considerato il numero elevato di iscritti a questa manifestazione, il programma partirà sin dalle 7.45 del mattino. Le gare si concluderanno domenica pomeriggio alle 15.30, quando sul trampolino di Accademia Acrobatica saliranno le atlete della categoria promozionale base e avanzato.

Tra le società in pedana, da segnalare le squadre di Albenga, Civitavecchia, Polverigi in provincia di Ancona, la Nuova Agis di Sassoferrato, la rappresentativa del Centro di Formazione Fisico Sportiva (CFFS) di Varese, Jesi, La Pira di Livorno, l’Europa 93 di Carpenedolo, Garegnano, Tegliese, la Ginnastica Leonessa di Brescia e la Olimpia; mentre i colori romagnoli saranno difesi da Santarcangelo.

La ginnastica acrobatica è una disciplina derivante dalla ginnastica artistica, eseguita su una base musicale che prevede la combinazione di movimenti, elementi coreografici e complessi elementi di acrobatica, attraverso un preciso lavoro posturale. Si svolge sulla pedana del corpo libero a coppie (femminili, maschili o miste), in trii (femminili), o quartetti (maschili). E’ uno sport in cui prevale il lavoro di gruppo, la fiducia e la responsabilità di ciascuno nei confronti degli altri compagni, ma dove è comunque indispensabile l’apporto individuale.

Il nostro territorio ha una buona tradizione nel settore della ginnastica acrobatica. Non a caso, nel 2011, la finale di Coppa del Mondo, organizzata dalla Federazione Sammarinese di Ginnastica, si è tenuta per la prima volta in Italia a Forlì, con un grande successo di pubblico. Oggi Franca Casadei, Giampaolo Ciavolella e Alessandro Zamagni di Accademia Acrobatica, a Cesenatico confermano di avere un impianto in grado di ospitare eventi sportivi di questo spessore.

Non è infatti un caso se, dopo le finali nazionali Uisp di Ginnastica acrobatica, la prossima settimana, dal 17 al 20 aprile, all’Accademia Acrobatica di Cesenatico si terrà un’altra manifestazione importante, l’Acrobatic International Championship, che porterà in riviera quasi un migliaio di atleti provenienti da varie nazioni d’Europa e da altri continenti.

"Siamo davvero felici di ospitare questa grande festa dello sport – spiegano i gestori di Accademia Acrobatica Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei –, sarà emozionante vivere da vicino le performance di questi fantastici atleti".

Giacomo Mascellani