Cesenatico, pericolo scampato per il maltempo: Pisciatello a un passo dall’esondazione

Cesenatico, 10 dicembre 2024 – Il maltempo e le piogge ininterrotte per due giorni consecutivi, hanno messo a dura prova la riviera. A Cesenatico si sono allagate molte strade e luoghi pubblici, ma i problemi maggiori si sono verificati nelle cantine, nei parcheggi sotterranei delle abitazioni e nelle zone maggiormente soggette al fenomeno della subsidenza e dell’erosione marina.

Campagne allegate in diverse zone del territorio comunale di Cesenatico. Le situazioni più critiche si sono create lungo il corso del Pisciatello, a pochi centimetri dallo sfioro

La città ha retto, mentre nelle campagne si registrano danni per i molti terreni agricoli allagati e gli edifici soggetti ad ingressioni di acqua dalle falde e dai terreni circostanti. I punti critici si sono registrati nelle campagne di Cannucceto e a Sala. In via Canale Bonificazione alcune abitazioni sono finite sott’acqua e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Le porte vinciane, l’imponente meccanismo che sbarra il porto canale per salvare il centro storico, hanno fatto ancora una volta il loro compito, con la supervisione del Coc, il Centro operativo comunale. Non ci sono stati danni al centro storico, tant’è che lunedì sera sono state aperte anticipatamente per consentire di far defluire l’acqua dai canali dell’entroterra, e alle 4.45 di ieri mattina sono state nuovamente chiuse temporaneamente per evitare allagamenti. I problemi maggiori si sono verificati nel forese ed in particolare nelle zone di confine con Cesena e Cervia.

A Capannaguzzo è esondato il canale Carlina, e la strada è stata temporaneamente chiusa. Lunedì sera ci sono state apprensioni per il Pisciatello, dove il livello dell’acqua è arrivato a soli 30 centimetri dal livello massimo. Qui è stato determinante l’intervento della Protezione civile, Radio Soccorso Cesenatico, Cesenatico Servizi, centro sub Roberto Zocca e Vigili del fuoco volontari, che hanno distribuito centinaia di sacchi di sabbia nelle zone vicine agli argini del Pisciatello all’altezza di via Cappona, in via Romagna e i alcuni tratti di via Pisciatello.

Fra le note di colore merita quella del ristorante pizzeria La Cuccagna, dove i volontari lunedì sera si sono recati per ritirare 30 pizze e al momento del conto i titolari hanno offerto la cena a tutti.