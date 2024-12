Allarme maltempo: evacuazione precauzionale a Ravenna

Ravenna, 9 dicembre 2024 – Il maltempo torna a fare paura a Ravenna. Evacuazione, in via precauzionale, per alcune case in via Dismano a Casemurate, frazione di Ravenna. Chi non ha un'abitazione a più piani, spiegano dal Comune romagnolo, viene accompagnato nella sede decentrata di Castiglione di Ravenna, in via Vittorio Veneto, individuata come punto di accoglienza. A chi possiede un'abitazione a più piani, invece, si raccomanda di andare ai piani alti.

Vari disagi legati al meteo hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il più preoccuoante: è caduto un grosso pino nel cortile della scuola a Castiglione di Ravenna.

Le piogge battenti dall’Immacolata hanno iniziato a provocare un innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi in diverse località della Romagna e nache del Ravennate. Con l'ultima allerta meteo diramata per la giornata di domani si è perciò alzata l'attenzione su tutto il territorio provinciale sui corsi d'acqua.

Abbondanti le precipitazioni, soprattutto in alcune zone, come la frazione di Casemurate. All'aggiornamento delle 16 e prendendo in considerazione le piogge scattate alle prime ore di domenica, sono 90,6 i millimetri di pioggia caduti a Brisighella (imbiancata anche dalla neve), 72 a San Cassiano 56,4 a Matellica, 53,2 a Tebano, 50,8 a Coccolia. Ma ancor più intense sono state le piogge cadute in altre zone della Romagna che interessano i fiumi che attraversano il Ravennate.