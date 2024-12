Allarme maltempo, fiumi in piena: evacuazioni in corso a San Lazzaro di Savena

San Lazzaro (Bologna), 8 dicembre 2024 – Il maltempo torna a fare paura anche nel bolognese. Evacuazioni a San Lazzaro: a causa del superamento della soglia 3 del livello idrometrico dell’Idice e del torrente Zena, l’Amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena ha disposto con effetto immediato l’evacuazione dei piani interrati e dei piani terra (con l’obbligo quindi di recarsi ai piani alti) di tutte quelle abitazioni che si trovano a ridosso dei corsi d’acqua interessati dall’ondata di maltempo che sta attraversando il territorio della provincia di Bologna.

Previsto anche lo sgombero dei garage mentre si raccomanda di “spostare in luoghi lontani dai corsi d’acqua le proprie automobili. Si invitano inoltre i cittadini a mettere in sicurezza gli animali e a prestare la massima attenzione”, si legge in una nota del Comune.

Le scuole saranno regolarmente aperte domani 9 dicembre, fa sapere il sindaco.

Allagamenti e disagi si registrano anche a Pianoro, in particolare sulla via Caurinzano, che è rimasta comunque transitabile per i residenti.

L’ordine di evacuazione riguarda le seguenti strade:

Farneto (tutte le vie) Mura san carlo: via del seminario Idice: via del fiume (tutti i civici) Pizzocalvo - tutte le vie, comprese via Molino Grande, via Pedagna, via Fonde' da incrocio via Palazzetti a n. civico 24 e via Andreoli, via Castiglia n.4

La situazione a Bologna

Il Comune di Bologna monitora la situazione legata all’allerta meteo diramata da Arpae (al momento gialla per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica). Anche attraverso il Centro Operativo Comunale.

Le scuole domani sono aperte, fa sapere l’amministrazione. “Invitiamo a seguire solo i canali istituzionali e a non diffondere fake news che stanno circolando sulla chiusura delle scuole”.

Lo stato dei fiumi

Nelle prossime ore persisteranno precipitazioni deboli-moderate in spostamento verso ovest nelle ore notturne. Le precipitazioni di oggi hanno generato innalzamenti dei livelli idrometrici su Samoggia, Lavino, Idice e Sillaro, con livelli prossimi o poco superiori alle soglie 2.