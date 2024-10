Cgil, rinnovo della segreteria all’assemblea generale

Rinnovate le cariche alla segreteria della Cgil di Forlì-Cesena. Venerdì scorso l’assemblea generale della Cgil Forlì Cesena si è riunita per l’approvazione del bilancio e per eleggere la nuova segreteria della Camera del Lavoro provinciale. L’assemblea generale ha votato la nuova segreteria della Cgil Forlì Cesena proposta da Maria Giorgini Segretaria Generale Cgil Forlì Cesena che riconferma l’incarico confederale a Silla Bucci, Andrea Maltoni, Emanuela Castagnoli a cui si aggiunge Lorenzo Biondi che sostituisce Alessandro Celli il quale ha assunto un nuovo incarico. Ai lavori dell’assemblea generale presente Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia Romagna che ha concluso i lavori. Nel corso della mattinata è arrivata la triste notizia della prematura scomparsa di Umberto Franciosi. L’assemblea generale ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Umberto, detto Uber, già segretario generale Flai Cgil Emilia Romagna, sempre dalla parte dei più deboli e dei più fragili, che si è distinto per la sua caparbietà contro il caporalato e per la legalità a partire dal settore agricolo.

Tanti gli interventi che si sono susseguiti nel corso dei lavori: si è parlato di lavoro, del piano industriale che manca in questo paese, del tema dell’alluvione e delle conseguenze sulla popolazione dopo 16 mesi di mancate risposte. Ma si è discusso anche della legge di bilancio e della necessità, qualora le bozze siano confermate, di mobilitarsi. Da tutta la Camera del Lavoro Territoriale Cgil Forlì Cesena congratulazioni a tutta la Segreteria rieletta e a Lorenzo Biondi.