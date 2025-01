ChallengeAmo su Icaro Tv, da giovedì via a giochi e sfide

Giochi e sfide tra paesi, quartieri e città della Romagna, squadre che si contendono i tornei con il tifo del pubblico, da casa e in sala. Giovedì 16 gennaio la Sala Allende ospiterà la prima di una serie di puntate di "ChallengeAmo", programma prodotto e realizzato dall’emittente riminese Icaro Tv, alla sua seconda stagione dopo una prima edizione di grande successo. Si tratta di una sfida a eliminazione fra città che vedrà in ogni puntata due squadre contendersi la possibilità di proseguire nel torneo attraverso quiz, giochi di abilità, sfide fra cantanti e giochi sportivi. Il pubblico da casa potrà commentare via social le gesta dei propri beniamini e sarà parte integrante della trasmissione potendo votare alcune delle prove dai profili social della trasmissione. Il vincitore sarà proclamato ogni giovedì dalle 21.15 su Icaro Tv (canale 18). In calendario ci sono otto città in gara, tra le quali Savignano sul Rubicone, Bellaria, Cesena, Longiano e Rimini, sette puntate, oltre 100 i concorrenti coinvolti. Il programma sarà realizzato all’interno e trasmesso in diretta dallo studio allestito in Sala Allende, dove sarà ammesso anche il pubblico. Alcuni giochi si svolgeranno in esterna, all’aperto. In tal caso la location sarà quella di piazza Borghesi. Conduttori del programma sono Andrea Sarti e Fabio Caldari: "Dopo la bella esperienza dello scorso anno, siamo molto orgogliosi di portare ChallengeAmo a Savignano. Quando abbiamo proposto l’idea all’amministrazione comunale, siamo subito stati accolti con favore e abbiamo ricevuto tutto il supporto e la collaborazione necessaria. Porteremo a Savignano oltre un centinaio di concorrenti, sarà una grande sfida, ma soprattutto sarà una grande festa. Oltre ai giochi in studio, sposteremo alcune sfide in esterna e per l’occasione verrà allestito in piazza Borghesi un bike park con pedane e rampe, a formare un percorso da correre in BMX. Inoltre verrà costruito un campo da calcetto".