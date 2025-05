Gusto, torna ’Tipico Saraceno’

Oggi, alle 18, a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno appuntamento con i sapori locali mercatesi, torna infatti una nuova edizione di Tipico Saraceno. E questo all’interno della 17esima edizione della mostra del libro per ragazzi ’Dentro il libro’, dove Slow Food Cesena organizza questa degustazione di prodotti tipici del territorio di Mercato Saraceno. Regina dell’incontro sarà la pagnotta pasquale mercatese, in degustazione con i vini di Tenuta Casali e Castello di Montesasso. Oltre al dolce tipico locale, i forni La Bottega del Pane e Forno Bertozzi prepareranno anche il ’bustrengo’, un piatto salato storico di Mercato Saraceno a base di parmigiano, latte e uova. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune, l’associazione culturale Fogli Volanti e con un ringraziamento particolare al gruppo alpini di Mercato Saraceno.