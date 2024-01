Chiese cristiane, appello comune per la pace

Un messaggio comune per rendere attiva benché in cammino l’unione tra le chiese cristiane della nostra città. L’hanno sottoscritta la diocesi di Cesena, (monsignor Douglas Regattieri), la Chiesa Greco Cattolica Romagna (don David Mihai), la Chiesa Greco Cattolica Ucraina (don Vasvl Romaniuk), la Chiesa Ortodossa Rumena (don Silviu Sas) e la Chiesa Avventista del 7° Giorno (pastore Roberto Iannò e Anziano Giovanni Benini) nell’ambito della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani che si è conclusa ieri. "Il cammino che abbiamo intrapreso con la preghiera e le opere di carità - si legge in una nota sottoscritta dai responsabili delle cinque chiese attive sul territorio - tende a cercare un’unità d’intenti partendo dal Vangelo, per contrastare le forze del male che alimentano ingiustizie, divisioni, guerre e feriscono mortalmente l’intera umanità. Dipende da ciascuno di noi rendere concreto il desiderio di pace presente nel cuore di ogni uomo e annunciato dagli angeli nella notte santa della nascita di Gesù, ossia Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore (Luca 2,14)". "Un un invito - prosegue la nota - che ci interpella come credenti e come membri della famiglia umana: ci interpella tutti personalmente. Non possiamo restare in silenzio, la pace grida alle nostre porte. Chiediamo a tutti pace per il mondo, partendo dalla pace dei nostri cuori".