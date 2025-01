"Ci sono sconti fino a due terzi"

Velca Artusi si è recata da Zara al centro commerciale a Savignano Mare venerdi sera per fare acquisti durante i saldi iniziati per l’occasione un giorno prima. "La stagione dei saldi da Zara è iniziata venerdì alle 20 per una sola ora fino alle 21 ed è ripresa ieri mattina come in tutta Italia. Ho trovato in negozio due paia di pantaloni scontanti da 40 a 12 euro, un vero affare. Poi ho comprato una pelliccia sintetica bianca e sono alla ricerca di un paio di jeans. Penso che i saldi siano una buona occasione per fare acquisti. Tutti gli anni approfitto di questo momento per arricchire il mio guardaroba".