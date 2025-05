Cicloevento, un successo con 20mila presenze

Con la 54esima edizione della Nove Colli vinta dal piemontese ex professionista Alberto Nardin, va in archivio una settimana dedicata agli appassionati di ciclismo. Già il fatto che vi siano stati più corridori iscritti, 6.628 contro i 6.350 dello scorso anno, è un buon segnale di vitalità per la granfondo più importante e longeva d’Italia. Ma è tutto il contesto ad aver mostrato di avere un’anima, a partire dai 600 volontari messi a disposizione dal glorioso gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico con in testa il presidente Giunio Bonoli, con la collaborazione di tutti i sodalizi romagnoli delle due ruote a pedale, che hanno messo a disposizione donne e uomini, per quella che più di una corsa, è sempre vissuta come una grande festa. È da sottolineare anche la partecipazione di 960 ciclisti stranieri, con una larga rappresentanza di turisti di lingua tedesca, provenienti da Germania, Austria e Svizzera.

Organizzare un evento di questo genere, implica inevitabilmente dei disagi per la chiusura temporanea al traffico delle strade, tuttavia si è percepito un disagio inferiore rispetto ai provvedimenti assunti per l’evento sportivo della settimana precedente, sul quale è evidente che gli organizzatori ed i tecnici comunali devono trovare delle soluzioni alternative per limitare le proteste di operatori turistici e residenti.

La Fiera internazionale Cicloevento allestita in piazza Andrea Costa, viale Carducci e viale Roma, ha avuto successo, come testimoniano Barbara Pesaresi di Confesercenti e Mauro Moschini di Confartigianato: "Abbiamo ospitato oltre 20mila persone e siamo molto soddisfatti; le cinquanta aziende espositrici si sono trovate molto bene e alcune hanno già prenotato lo spazio per la Fiera del 2026. I ciclisti vivono Cicloevento come un vero momento di piacere, in cui vedere e toccare con mano tutte le novità delle aziende del settore".

Anche la società Glamping di Terzo e Lorenzo Martinetti, con il Cesenatico Camping Village e il Pineta sul Mare, ha partecipato alla settimana del ciclismo, allestendo uno stand a Cicloevento e uno stand all’arrivo della Nove Colli, investendo per promuovere il turismo all’aria aperta, che è molto apprezzato dagli appassionati di sport. Infine la buona notizia solidale, perchè il dream team formato da Fabio Aru, Christian Zorzi, Rocco Cattaneo e Chiara Ciuffini, è riuscito a chiudere il percorso medio in 4 ore, garantendo 10.000 euro con #NoveColli4Children, il progetto del gruppo ciclistico Fausto Coppi organizzatore della Nove Colli, insieme al partner Gobik, che sostiene l’Istituto Oncologico Romagnolo e, in particolare, le attività rivolte ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di Rimini.

Giacomo Mascellani