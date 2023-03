Ciclovia del Pisciatello, a Bagnarola installato il terzo e ultimo ponte

Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori sulla Ciclovia del Pisciatello, la pista ciclabile e pedonale che collega Cesenatico e Cesena, con un percorso immerso nel verde già in larga parte fruibile e utilizzato da cittadini e turisti. Si lavora nelle campagne di Cesenatico e proprio ieri è stato installato il terzo ed ultimo ponte (nella foto) che da via del Mulino consentirà il transito in direzione di via Torri e via Pisciatello all’altezza della frazione di Bagnarola. Nei giorni precedenti la ditta Sistem, aggiudicatrice dell’appalto, aveva realizzato altre due passerelle ciclopedonali, una sul corso d’acqua Olca e l’altra sul il fiume Pisciatello.

Si tratta di nodi importanti e strategici per il completamento dell’intera opera e quello installato ieri è appunto l’ultimo ponte previsto nel piano, in cui una grande attenzione è stata rivolta anche per quanto riguarda il verde pubblico, con l’implementazione del progetto originario che porterà alla piantumazione di oltre 2mila piante tra alberi e siepi.

Il piano nel suo complesso prevede la realizzazione di 8 chilometri e 300 metri di percorso, da aggiungere ai 6 chilometri e 700 metri, per un totale di 15 chilometri. L’opera è a buon punto dopo che nel novembre 2021 è stato inaugurato il primo tratto lungo 3 chilometri e 750 chilometri che collega Macerone a Sala. Successivamente è stato completato anche il tratto dalla rotonda della Gnaffa sempre a Sala, fino a via Canale Bonificazione. L’investimento previsto è di 1 milione e 80mila euro, di cui 680mila coperti dal Comune di Cesenatico e 400mila euro stanziati dalla regione Emilia-Romagna.

g.m.