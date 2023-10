Cinema e psicologia, proiezioni all’Eliseo

Al Cinema Eliseo di Cesena torna la rassegna di "Cinema e Psiche", giunta alla sua undicesima edizione e dedicata a "La figlia". Iniziativa organizzata per il secondo anno dal Centro Adriatico di Psicoanalisi (CAP). Il CAP è uno dei 13 Centri della Società Psicoanalitica Italiana (SPI). Il gruppo di psicoanalisti coinvolti nell’organizzazione è composto da: Giorgio Bambini, Cinzia Carnevali, Massimo De Mari, Giuseppe Gavioli, Mirella Montemurro, Gabriella Vandi. I quattro appuntamenti (2, 9, 16 e 23 ottobre), si terranno il lunedì sera con inizio alle ore 20.45. Domani si comincia con "L’amore secondo Dalva" (2022) di Emmanuelle Nico, interviene Gabriella Vandi, psicoanalista SPI. Lunedì 9 ottobre si prosegue con "The Quiet Girl" (2022) di Colm Bairéad, intervengono Massimo De Mari, psicoanalista SPI e Michele Sanza, psichiatra, Direttore U.O. Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena Ausl Romagna. Lunedì 16 ottobre è in programma "The Whale" (2022) di Darren Aronofsky, saranno in sala con i loro interventi Mirella Montemurro, psicoanalista SPI, e Chiara Ruini, professore associato di Psicologia Clinica, Università di Bologna. Si chiude Lunedì 23 ottobre con "Mia" (2023) di Ivano De Matteo, oltreché il regista interverranno Giorgio Bambini, psicoanalista SPI, Marusca Stella, Psicoterapeuta Adolescenza e dell’età giovanile, Dipendenze PatologicheUonpia Ausl Romagna, Cesena. La rassegna ha ottenuto il patrocinio della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), dell’Ausl Romagna, dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna e del Centro Psicoanalitico di Bologna e coinvolge professionisti dell’AUSL Romagna, psicoanalisti della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) che operano sul territorio e professori universitari di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum.

e.g.