Cinquanta appuntamenti da vivere nel ’Bosco ritrovato’

Sarà un’estate tra le più ricche di eventi di sempre quella che la città di Gambettola si appresta a vivere con Il Bosco Ritrovato 2025. Una serie fittissima di appuntamenti, con il sostegno dell’amministrazione comunale e resa possibile dal consueto impegno e dalla creatività delle associazioni culturali del territorio, che inizierà l’8 giugno per concludersi a fine ottobre.

"Come nelle passate edizioni - spiega la vicesindaca assessora alla Cultura Serena Zavalloni - si tratterà di un’estate itinerante, con la possibilità di incontrarsi nelle piazze, nei parchi, e nei luoghi della cultura di Gambettola per assistere agli oltre 50 appuntamenti che la rassegna propone in diversi luoghi del paese. Ci saranno cinema, teatro, burattini, concerti, mostre, giochi e intrattenimenti, senza trascurare gli appuntamenti enogastronomici e le notti del Bosco.

Torniamo in piazza Pertini e Casa Fellini con il Cinema Ritrovato, restaurato e cinema d’autore musicato dal vivo, con tanti ospiti per sei lunedì sera a giugno e luglio con una rassegna itinerante dedicata alla settima arte nel paese felliniano per eccellenza. Tornano anche le Notti del Bosco nel centro del paese e la magia della cena felliniana.

Una rassegna estiva - conclude Serena Zavalloni - che è frutto di un lavoro culturale collettivo per il quale come amministrazione ci sentiamo di ringraziare le associazioni che con grande passione rendono Gambettola un paese fortemente attrattivo per l’offerta culturale e gli eventi, che nascono e prendono vita sul territorio, con una bella sinergia tra operatori culturali, associazioni e Comune".

La rassegna il Bosco ritrovato vedrà le notti del Bosco nel centro del paese con quattro mercoledì di luglio e il giovedì 31 luglio con la cena felliniana; il ritorno del Cappelletto in Festa a fine giugno al Parco Fellini; le serate danzanti del Remember Otto Club sempre al Parco Fellini e la serata Happy Days grazie a Idea Coop; numerose serate al centro Ravaldini; gli appuntamenti con la Corale Vivaldi; il cinema in collaborazione con la cineteca di Bologna quest’anno itinerante; il passaggio della Mille Miglia il 19 giugno; le mostre alla Stazione degli Artisti e il Festival Bosco Urban Art Project e tanti altri eventi.

Vincenzo D’Altri