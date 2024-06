Cinque eventi illuminano i ’Notturni’ di Sogliano

Il teatro e la musica tornano a illuminare le notti di Sogliano, con la nuova stagione della rassegna ‘Notturni’ che unisce la promozione artistica alla valorizzazione del territorio. Sono cinque in totale gli appuntamenti annunciati, che vedono protagonisti artisti come Nada, Elio Germano, Paola Turci e Sabina Guzzanti. Il cartellone farà tappa nei luoghi più suggestivi dei paesaggi naturali soglianesi, come il parco di San Donato a Vignola, la sorgente dell’Urgon a Bagnolo e il nocciolo centenario nell’Aia Bella di Savignano di Rigo. "Notturni – racconta la sindaca di Sogliano, Tania Bocchini – è una rassegna in evoluzione, che cambia, ma non dimentica né le tradizioni, né la dimensione culturale di Sogliano. È il fiore all’occhiello della nostra valorizzazione del territorio". Si comincia venerdì 28 giugno con un concerto in duo, acustico e intimo di Nada, pensato appositamente per non impattare la serenità e la tranquillità della sorgente Urgon, al passo dei Meloni. In scaletta non mancheranno brani come ‘Ma che freddo fa’ e ‘Amore disperato’. Si continua il 19 luglio con ‘Il sogno di una cosa’, in cui Elio Germano e Teho Teardo raccontano l’attualità di uno dei primi successi di Pasolini. Lo spettacolo utilizza parole e musica per narrare di quelle persone che nel secondo dopoguerra cercarono fortuna nella Jugoslavia comunista. Spazio al teatro civile il 24 luglio con Corrado Formigli e Stefano Massini in Titanic. Il duo di Piazzapulita porta in scena uno spettacolo in cui ci si chiede se esistano delle regole per evitare al Titanic l’impatto con l’iceberg, ponendo l’accento sulle tematiche legate alla questione climatica. Il 29 luglio sarà protagonista la strana coppia Paola Turci e Gino Castaldo al parco San Donato di Vignola. Il loro spettacolo si basa su ‘Il tempo dei giganti, 1979-1981: i tre anni magici della musica italiana’, libro pubblicato dallo stesso Castaldo, che racconta i grandi cantautori di quell’epoca. Paola Turci, per l’occasione, proporrà cover di artisti come Lucio Dalla, Pino Daniele, Vasco e Rino Gaetano. Il primo agosto chiude la rassegna l’ironia tagliente di Sabina Guzzanti, che sempre al parco San Donato porta in scena ‘Liberidì, liberidà’. Lo spettacolo raccoglie gli interventi che l’artista ha presentato nel corso dell’ultima stagione di Propaganda live, a cui si aggiungono per l’occasione degli inediti sul mondo della politica. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30. La biglietteria aprirà dalle 20, quando sarà possibile organizzarsi il proprio pic-nic al tramonto. Sono richiesti torcia, scarpe da trekking, borraccia e una coperta o telo. La rassegna è organizzata dall’associazione Sillaba. Biglietti in vendita su Liveticket.