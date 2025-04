Cinquecento in festa per la Liberazione

"Ci è un po’ sfuggita di mano", ha commentato in apertura il direttore artistico della cooperativa Sillaba, Stefano Bellavista, evidenziando il successo inaspettato di quella che si annunciava come una ‘piccola festa del teatro’ organizzata in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli e Legacoop Romagna. Più di 500 persone, infatti, hanno preso parte all’evento ‘Che pace, la sera!’, organizzato domenica scorsa nel Parco Poesia Pascoli di Villa Torlonia per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione e della rinascita del movimento cooperativo in Romagna.

Nonostante lo spostamento di data, il pubblico ha risposto in massa, applaudendo a scena aperta gli artisti che si sono susseguiti nel programma, un coinvolgente alternarsi di narrazione teatrale, poesia e musica, che ha visto le esibizioni di Denis Campitelli, Annalisa Teodorani e Ciuma & Adele. Vero trascinatore della giornata è stato Roberto Mercadini, che per la prima volta ha presentato in pubblico il suo monologo sulla cooperazione "Il problema non è e non fu mai nullo". "Il 25 Aprile, Festa per la Liberazione del Paese dal nazifascismo è patrimonio identitario e storico dell’Italia repubblicana" ha detto Romina Brunacci, presidente della cooperativa Sillaba.

"È stata una grande festa molto ‘made in Romagna’ – ha sottolineato il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – e cioè capace di emozionare, divertire, far riflettere sulla nostra storia e sui valori che hanno reso così forte la nostra comunità". Si pensa già all’edizione 2026, per trasformare la festa in un appuntamento fisso.