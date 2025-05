Cisl in lutto, addio a Gigi Brancato

Cordoglio nel mondo sindacale, politico e sanitario del Rubicone, per la scomparsa di Luigi Brancato, classe 1941, siciliano d’origine e romagnolo d’adozione. Il funerale avrà luogo domani alle 14 con la messa nella chiesa di San Mauro Pascoli. Questa sera alle 20 veglia di preghiera nella chiesa di San Mauro Pascoli. Lascia il figlio Giampaolo con Gisella e la sorella Finetta. Luigi Brancato era giunto in Romagna per amore e ha abitato prima a Savignano sul Rubicone e poi a San Mauro Pascoli dal 1968 dopo aver sposato Gabriella, dalla cui unione è nato Giampaolo, oggi professionista nel settore dell’’Import/Export.

Brancato da sempre ha operato negli ambiti della sanità lavorando per l’Inam (istituto nazionale assistenza e malattia), per consorzi socio sanitari e come economo in ospedali del territorio e nel distretto sanitario del Rubicone. Contemporaneamente ha seguito la sua passione per il giornalismo, iscritto all’ordine dal 21 gennaio 1985 e corrispondente del Resto del Carlino, Stadio e altri giornali. Luigi (Gigi) Brancato è stato impegnato politicamente nella vecchia Dc come consigliere comunale a Savignano dal 1980 al 1985 e segretario della sezione Dc di Savignano dal 1980 al 1984. Per 16 anni è stato dirigente della Federazione dei Pensionati Cisl, divenendo prima segretario generale della Fnp di Forlì Cesena, e dal 2013 Segretario della Fnp Cisl Romagna. Ha ricoperto anche incarichi a livello di Cisl regionale. Nel 2005 è stato tra i fondatori di Anteas, associazione di volontariato della Cisl, di cui è stato presidente regionale ed impegnato da sempre nel territorio di Cesena e del Rubicone.

Dicono il segretario generale della Cisl Romagna Francesco Marinelli e la segretaria generale dei Pensionati Cisl Romagna Maria Antonietta Aloisi: "Ricorderemo per sempre Gigi, dirigente sindacale attento, soprattutto alla difesa dei più fragili e alle politiche sociosanitarie in loro supporto. E’ stato un dirigente determinato e capace di guidare una neonata federazione dei pensionati romagnola. Una volta concluso il suo incarico, è stato sempre attivo, rappresentando la Fnp nel Comitato consultivo misto, organismo con il compito, la verifica e supporto al miglioramento della qualità dei servizi offerti da Asl".

Continua Lazzaro Dall’Acqua presidente Anteas Cesena: "Gigi ha sempre seguito i valori della solidarietà e della gratuità, offrendo tanti servizi ai pensionati più in difficoltà che avessero necessità di cure o trasporti. Ha fortemente voluto la crescita di Anteas nei comuni del Rubicone, sostenendo insieme a Roberto Ambroni e tutti i volontari, la creazione dell’ambulatorio sociale Anteas di San Mauro Pascoli, che quest’anno festeggerà i 20 anni di attività". E in coro concludono tutti i dirigenti Cisl Romagna: "Vogliamo ancora dirgli grazie per l’impegno e la passione dedicati alla Cisl".