Cittadella dello sport a Cesena: attività garantita fino al 2027

Ogni luogo è adatto a praticare sport. A patto di usare alcuni accorgimenti e soprattutto di convogliare l’entusiasmo e la passione di generazioni di aspiranti campioni. In quest’ottica la cittadella dello sport realizzata nei padiglioni della fiera di Cesena continuerà la propria attività per il prossimo triennio, fino al 31 maggio 2027. È quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta dal Comune e da Cesena Fiera, sulla base del progetto relativo a un nuovo modello di impiantistica sportiva cittadina sviluppato a partire dal 2021 con lo scopo di mettere a disposizione ulteriori spazi dedicati alla promozione e alla valorizzazione dello sport e dell’attività ludico-motoria, come strumento di educazione e formazione personale e sociale in una logica sinergica.

A partire dal settembre 2021 infatti i 5 campi sportivi allestiti nel padiglione C del polo fieristico di Pievesestina, 2.500 metri quadrati complessivi, sono frequentati quasi ogni giorno dagli allievi dell’associazione di basket ‘Livio Neri’, della Polisportiva Endas Cesena e del Centro sportivo italiano Cesena. "Questa nuova ed efficace area sportiva – ha commentato l’assessore allo sport Christian Castorri – è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e concretizzata grazie alla messa a disposizione degli spazi da parte di Cesena Fiera. La presenza di un’area sportiva polivalente di questo tipo rappresenta una concreta opportunità per la nostra città e per le tante famiglie che mettono lo sport al centro della crescita e della formazione dei loro figli.

Nei tre anni da poco gli spazi adibiti a palestra sono stati utilizzati prevalentemente per le discipline del basket, della ginnastica e del pattinaggio. Annualmente, da settembre a luglio, sono circa 180 le giornate, per circa 1.700 ore complessive. Numeri importanti che dobbiamo innanzitutto alle associazioni sportive ma anche agli allievi e alle rispettive famiglie che hanno deciso di investire in una valida crescita sportiva dei propri figli".