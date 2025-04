Cocaina in auto, denunciato per spaccio

Sabato pomeriggio, vigilia di Pasqua, a Savignano sul Rubicone, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha notato un uomo, conosciuto come consumatore di stupefacenti, salire a bordo di un’auto e intrattenersi in modo sospetto con il conducente. Gli agenti sono intervenuti per capire cosa stesse accadendo e hanno potuto così vedere che i due stavano scambiandosi qualcosa. E’ seguita una perquisizione all’esito della quale sono stati trovati e sequestrati quattro involucri di cocaina, per circa un grammo e mezzo, che il conducente dell’auto, un albanese di 31 anni, stava cedendo al passeggero. Dopo alcune ricerche, è stato altresì individuato il domicilio dello spacciatore, che è stato parimenti perquisito. L’uomo è stato denunciato per spaccio di droga, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Autorità di pubblica sicurezza. Nell’individuazione del domicilio del primo, nel centro di Savignano sul Rubicone, è stato altresì accertato che questo era costituito da vani illecitamente trasformati in abitazione e pertanto il proprietario dell’immobile è stato denunciato per abuso edilizio. Lo scorso fine settimana la polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, insieme alle polizie locali di Cesena e di Cesenatico, ha effettuato servizi extraordinari di controllo serale nel territorio di Savignano sul Rubicone. Una persona straniera priva di documenti è stata accompagnata per essere identificata presso il fotosegnalamento della polizia locale di Cesena, e poi denunciata per irregolarità dello status di soggiorno in Italia; due persone sanzionate per ubriachezza manifesta ed allontanate dal centro storico; una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente di guida; un veicolo è stato sequestrato perchè in circolazione senza la prevista copertura assicurativa.

e. p.