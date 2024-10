Con Protti un’altra Sammaurese. Ma contro il Tau capolista non basta

SAMMAURESE

0

TAU ALTOPASCIO

1

SAMMAURESE (4-3-2-1): Pozzer 5,5, Scanagatta 6 (43’ st Arsenijevic sv), Morri 6, Sedioli 6, Bolognesi 6, Ravaioli 6 (39’ st Nisi sv), Manuzzi 6,5 (43’ st Canalicchio sv ), Maltoni 6 (34’ st Misuraca sv), Gaetani 5,5 , Papa 6, Pacchioni 5,5 (39’ st Imoh sv ). All.: Protti.

TAU ALTOPASCIO (4-4-2): Viti 6, Sichi 6,Negro 6,5 (18’ st Atzeni 6), Biagioni 6,5 (19’ st Belluomini 6), Zanon 6,5, Bruzzo 6, Bartelloni 6,5 (27’ st Grossi 6 45’ st Nistri sv ), Meucci 6, Lombardo 6, Andolfi 6, Limongelli 6,5 (10’ st Motti 6) All.: Venturi.

Arbitro: Gervasi di Cosenza.

Rete: 42’ pt Limongelli.

Note: ammoniti Scanagatta, Morri, Papa, Canalicchio, Limongelli, Meucci, Andolfi, Motti; spettatori 100 circa; angoli 4 a 1 per la Sammaurese; recupero 6’ tutti nella ripresa.

Chi ha aveva visto la Sammaurese sconfitta dal Corticella aveva ancora negli occhi l’immagine di una squadra con poca energia, ancora meno convinzione che via via che scorrevano i minuti si è andata sfaldando.

Tutto il contrario della nuova Sammaurese, quella del nuovo corso di Stefano Protti: contro la capolista Tau i giallorossi hanno messo in campo combattività, voglia di inseguire ogni palla e di non lasciare niente agli avversari. Alla fine non sono arrivati punti: un pareggio sarebbe stato certo meritato ma almeno la prestazione autorizza ad avere fiducia in una impresa che si annuncia molto complicata.

Stefano Protti riporta Scanagatta a destra in difesa, propone un centrocampo di corsa e sostanza con Manuzzi, Maltoni e Ravaioli e al centro dell’attacco sistema Pacchioni. Per la prima vera emozione bisogna far passare venti minuti; Pacchioni appoggia male all’indietro, Andolfi si impossessa della palla e arriva fino al limite dell’area da dove impegna Pozzer con un diagonale potente.

Al 26’ ci prova di nuovo Landolfi questa volta di piatto destro da dentro l’area ma il tiro è troppo centrale. Al 28’ Gaetani si procura lo spazio per il sinistro dal limite ma la mira non è quella giusta, al 42’ l’episodio che decide l’incontro: Bruzzo di tacco serve Zanon che centra una palla sulla quale Limongelli arriva in anticipo su Pozzer e sblocca il risultato.

Nella ripresa la Sammaurese spinge ancora più a fondo, il Tau cerca di sfruttare gli spazi che gli vengono concessi.

Al 4’ Viti sembra sorpreso dal cross teso di Bolognesi ma riesce a rimediare con affanno, al 18’ la punizione battuta da Zanon sibila di pochi centimetri sul fondo.

Al 30’ Motti si libera bene di Morri ma Pozzer in uscita gli impedisce il tiro, la Sammaurese riesce a far arrivare molti palloni in area avversaria ma manca sempre chi si incarica della deviazione verso la porta.

Viti in almeno due occasioni si trova in difficoltà sui traversoni di Nisi e Misuraca ma gli attaccanti giallorossi non ne sanno approfittare.

Roberto Daltri