Confcommercio, vent’anni di direzione nel segno della continuità

Con il 2024 si chiude un ventennio di direzione alla Confcommercio cesenate (2.200 associati nel territorio cesenate, associazione presente sul territorio da 79 anni) ad opera del direttore Giorgio Piastra (nella foto) e del vicedirettore Alberto Pesci, un percorso professionale di profonda collaborazione e passione che oggi si proietta verso il futuro con rinnovati stimoli e progettualita.

"La Casa dei Servizi di Confcommercio – affermano – è cresciuta costantemente in tutti questi anni in quantità e qualità cogliendo le sfide importanti del nostro tempo per rispondere alle necessità di accompagnare le imprese nel mercato con strumenti sempre più mirati. L’impegno si è giocato nella rappresentanza e nelle efficacia dei servizi con un concetto di gestione aziendale che coglie le regole di un mercato caratterizzato da grandi cambiamenti anche per la conduzione di una grande organizzazione".

"La nostra squadra oggi – prosegue la direzione – è in grado di parlare alle imprese con il linguaggio più appropriato per quanto riguarda consulenza gestionale, alta formazione, processi di digitalizzazione, sicurezza sul lavoro e gestione risorse umane. Ascom Servizi, Iscom formazione, Rigenera impresa, One up Safety, Groove, Job&Workers costituiscono la grande famiglia di Confcommercio che oggi si pone sul mercato come partner e non solo come fornitore di servizi. I dati sono eloquenti: più di 1000 contabilità, 35 mila cedolini, duemila soci, tremila clienti".

"Il bilancio – aggiungono direttore e vicedirettore – riserva grandi soddisfazioni per i risultati conseguiti in questi primi venti anni di direzione per il cui raggiungimento ha trovato primo su tutti nel presidente Augusto Patrignani e in tutta la giunta un grande sostegno. Il presidente da imprenditore lungimirante più di ogni altro fin da subito ha creduto alle capacita del team di direzione, supportandolo e condividendo ogni giorno le scelte organizzative e sollecitando sempre l’applicazione di una visione aziendale".