Connessione veloce da Bagno a San Piero

"Dopo mesi di lavoro e pianificazione, il collegamento dei quartieri Bordoni e Campanino (zona ovest di San Piero in Bagno) alla rete Nibble ha completato l’infrastruttura digitale di Bagno di Romagna e l’ancora più popolata vicina San Piero. Fino a qualche settimana fa, i residenti dei quartieri interessati erano costretti a fare affidamento su una rete di telefonia nazionale ormai obsoleta. Grazie a un nuovo ripetitore, il segnale Nibble ha finalmente coperto anche quest’area, portando una connessione stabile e veloce, la Ultra Banda Larga, alle circa 100 famiglie residenti". Lo comunica la stessa Nibble srl, che poi aggiunge: "Pertanto, una copertura internet di qualità, aderente quindi ai più alti standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni digitali disponibili, è ora realtà per tutto l’abitato di Bagno di Romagna e di San Piero in Bagno. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all’impegno di Nibble srl, provider internet con sede proprio a Bagno di Romagna, e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, nell’ambito del Patto di Connettività Solidale. Si tratta di una collaborazione che guarda al futuro – sottolinea, a conclusione, Nibble –. Il Patto di Connettività Solidale sta rappresentando una risposta concreta all’esigenza di ridurre il divario digitale, confermando che anche i territori montani e le aree meno raggiungibili da internet possono godere, grazie a Nibble, di una connettività stabile e affidabile. Tutto ciò mentre nello stesso territorio la fibra nazionale è ancora in cantiere, senza un calendario preciso di attivazione".

gi. mo.