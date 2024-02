Consigli comunali no stop: "Fermi neppure col Covid"

Ultimi scampoli di consigli comunali prima della fine della legislatura fra pochi mesi. Giovedì alle 15.30 è convocata la prima seduta del 2024 con i lavori trasmessi come di consueto in diretta sul portale comunale cesena.consiglicloud.it.

Dal 2019, ovvero dall’inizio del mandato, ad oggi, si contano 69 sedute consiliari deliberanti e un consiglio comunale aperto sul tema della sicurezza; 157 interpellanze, 307 delibere approvate e 115 mozioni e ordini del giorno. A questi atti si sommano inoltre numerose interrogazioni a risposta scritta e molteplici accessi agli atti trasmessi dai gruppi consiliari.

"In occasione dell’avvio di questo nuovo anno di lavoro per il consiglio comunale – commenta la presidente Nicoletta Dall’Ara – ho ritneuto ppportuno condividere con la città un bilancio complessivo delle attività consiliari. Non sono stati anni facili: la pandemia prima e l’alluvione poi hanno indubbiamente scompaginato quello che doveva essere il percorso disegnato in campagna elettorale di questa amministrazione comunale. Affrontare eventi fortemente impattanti per la vita di una comunità da un punto di vista politico, amministrativo e anche umano, non è stato facile"

"La macchina amministrativa, con tutte le persone che la governano - prosegue la presdiente del consiglio comunale : ha dovuto fronteggiare situazioni burocratiche complesse, mai affrontate prima, e questo ha richiesto un impegno importante di tutti, dal sindaco alla giunta, dai dirigenti di settore a tutto il personale della nostra Amministrazione, consiglieri comunali compresi. A tutti loro va il mio personale ringraziamento"

Durante il periodo più duro del Covid sono tati sospesi i consigli comunali in presenza, e ciò è perdurato a lungo.

"La pandemia non ha comunque fermato l’attività del consiglio – precisa la presdiente Dall’Ara – che ha adottato in modo tempestivo la modalità di operare online per consentire ai cittadini interessati di seguire puntualmente l’attività dell’assise. Inoltre, i lavori del consiglio comunale delle commissioni consiliari sono proseguiti in modalità video con grande disponibilità di tutti e il buon supporto dell’ufficio informatico del Comune".

Il consiglio comunale di giovedì sarà aperto dall’interpellanza di Denis Parise, consigliere comunale di Cesena Siamo Noi, relativa allo stato di attuazione delle fermate disabili a Cesena. Nel corso della seconda sessione verranno presentate tre delibere: una su Hera, sull’approvazione del contratto di sindacato di voto e trasferimento azionario tra soci pubblici (patto 2024-2027) e del contratto di sindacato tra soci dell’area territoriale Romagna”; la seconda su “Lepida Scpa: rinnovo convenzione quadro per il controllo analogo congiunto”; e la terza sull’accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente, da oltre venti anni".

