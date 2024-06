Contest di pasticceria all’Atelier Gourmet di Gatteo a Mare

"Mani in pasta" è il nuovo contest dedicato agli appassionati di pasticceria organizzato dall’Atelier Gourmet di Gatteo a Mare. Il format prevede, ad ogni sfida, quattro candidati pronti a mettersi in gioco per realizzare, sotto gli occhi della pasticciera Debora Vella, una torta moderna che verrà poi portata a casa. Il contest prevede tre ore di laboratorio, tra studio e assaggi. È l’occasione per imparare a far dolci, sotto la guida di una professionista molto apprezzata. Gli interessati possono iscriversi al 328 7397281.