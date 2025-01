Controlli dei carabinieri: 10 persone denunciate e 6 segnalate per droga

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato numerosi controlli, che hanno portato alla denuncia di dieci persone. Due cittadini devono rispondere del reato di porto abusivo di armi, con il sequestro di quattro coltelli a serramanico ed una lama con impugnatura ad anello. Due stranieri, irregolari sul territorio nazionale, sono stati indirizzati all’ufficio stranieri per la procedura di espulsione. Sono cinque gli uomini denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con valori etilici variabili tra un minino di 0,87 ed un massimo di 1,84 grammi per litro, con patenti ritirate per la successiva sospensione. Infine un giovane è stato deferito per inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.