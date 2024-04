Convenzione Abi-Cdp, manca il decreto ministeriale

Con riferimento a un articolo pubblicato ieri, intitolato "Mauro Mazzotti si butta in politica Porterò gli alluvionati in consiglio", segnaliamo che per la sottoscrizione della Convenzione ABI-CDP per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni è necessario che venga emanato preliminarmente il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che regolamenta le garanzie dello Stato sia per la provvista che CDP mette a disposizione delle banche aderenti all’iniziativa sia per il finanziamento agevolato erogato dalle stesse banche al beneficiario.

Inoltre, per la piena operatività della misura è necessaria l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità di utilizzo del credito di imposta per il rimborso del finanziamento.

Gianfranco Torriero

Vice Direttore Generale Vicario ABI

Stop al fumo

sull’autobus

Mentre in Inghilterra giustamente si vieta il fumo ai ragazzini, in Italia si è sempre più disinteressati alla prevenzione. In particolare vengono tollerate fin troppo le cosiddette ‘sigarette elettroniche’ che, secondo i medici, sono parimenti dannose. Invece accade continuamente aCesena che adulti e ragazzotti fumino queste sigarette sull’autobus senza che nessuno abbia nula da ridire

Vincenzo T.