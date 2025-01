Coppa Emilia, finale di solidarietà

Si stanno battendo anche in campionato per aggiudicarsi il primo posto, e oggi si troveranno di fronte per la finale provinciale di Coppa Emilia di Seconda categoria. Le due squadre in questione sono il Colinello e lo Junior Gambettola. È un duello che sarà uno dei motivi di interesse per tutta la stagione; va detto che in campionato, girone O della Seconda categoria, il Colinello allenato da Simone Mariani guida la classifica con un margine di tredici punti sullo Junior Gambettola di Gianni Magnani. La finale è una gara secca e come sappiamo in questi casi contano molto i singoli episodi, ad ogni modo si tratta di un appuntamento molto atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori. L’incontro sarà disputato oggi, alle 14.30, sul campo numero 1 del centro sportivo Romagna Centro di Martorano. Di sicuro ancora prima che l’arbitro fischi l’inizio della gara entrambe le squadre hanno già vinto, visto che, in perfetto accordo, hanno deciso di devolvere l’incasso all’Istituito Romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori di Meldola.

Roberto Daltri