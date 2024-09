Coppa Romagna, raduno delle auto storiche in piazza Costa

Cesenatico nel weekend ospita la diciannovesima edizione della Coppa Romagna, il raduno di auto storiche che fa parte del circuito del trofeo Marco Polo; l’appuntamento è domani e dopodomani , quando tanti autentici gioielli a quattro ruote saranno esposti in piazza Costa. In occasione della Giornata nazionale del veicolo d’epoca, il lungomare si anima con i rombo dei motori e le carrozzerie affascinanti delle vetture costruite in epoche oramai lontane e anche per questo interessanti e da riscoprire.