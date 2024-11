Correnti fredde dal nord, la Romagna assaggia l’inverno

In arrivo pioggia, vento e calo delle temperature. Un quadro grigio, prettamente autunnale, quello che si sta delineando nel Cesenate e in generale nel nord Italia. Addio al tepore del sole e alle passeggiate all’aria aperta caratterizzate da un clima ancora mite. L’inverno sta arrivando e il freddo si fa pungente. A partire dalla settimana prossima, l’alta pressione che domina mezza Europa, inizierà a indebolirsi sul Mediterraneo e arriveranno perturbazioni dal Nord Europa con temperature, non proprio in picchiata, ma sicuramente in calo. Ma questo accadrà dopo un weekend che darà ancora spazio al bel tempo e al cielo sereno e poco nuvoloso. "Ci attende nel Cesenate – dice Nikos Chiodetto di 3BMeteo – un weekend di assoluta stabilità con cielo sereno e poco nuvoloso, ma con nebbie e foschie basse in pianura. Le temperature, oggi e domani, di giorno si attesteranno sui 16, 17 gradi le massime, mentre le minime si aggireranno sui 7, 8 gradi. Ma già nei primi giorni della prossima settimana le cose inizieranno a cambiare per via di una discesa di correnti fredde dalle latitudini artiche e dalla Scandinavia verso il centro Europa, che da martedì valicheranno le Alpi e raggiungeranno il Mediterraneo centrale. Oltre a un aumento dell’instabilità su molte delle nostre regioni, le temperature subiranno una diminuzione sensibile a partire dal Nord Italia. Anche nel Cesenate le temperature si porteranno su valori tardo autunnali, con le massime sotto i 15 gradi e le minime che toccheranno i 6 gradi. Si tratta di valori in media con le temperature di stagione. Da martedì, anche sul Cesenate, si attendono piogge che potrebbero durare un paio di giorni, fino alle porte del weekend. Non mancherà il vento che porterà, come conseguenza positiva, un abbattimento degli inquinanti dell’aria". "Il cambiamento – dice Nikos Chiodetto - sarà più palese nel corso della nuova settimana con ritorno delle perturbazioni con annesso calo termico. La settimana prossima si prevede lo smantellamento del super anticiclone e l’arrivo di masse d’aria instabili e più fredde dal Nord Europa, che porteranno precipitazioni e un calo delle temperature".

Annamaria Senni