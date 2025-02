Cosenza cambia. Via Alvini per Belmonte

Nuovo cambio sulle panchine di serie B. Era nell’aria: a Cosenza è stato sostituito il tecnico Massimiliano Alvini con l’allenatore della Primavera Nicola Belmonte. Il mister di Fucecchio non aveva diretto gli ultimi due allenamenti. I calabresi sono reduci dal 3-0 interno con il Palermo, ultimi in classifica a 21 punti (-4 di penalità) frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, domenica saranno impegnati a Modena. Si tratta del sedicesimo cambio di tecnico in serie B, la scorsa settimana a Frosinone Leandro Greco è stato sostituito da Paolo Bianco che ha subito pareggiato 1-1 a Salerno.