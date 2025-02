Cronisti in Classe . Parte la nuova sfida degli studenti reporter: "E la fantasia vola"

La sfida è quella di raccontare il mondo con un occhio al futuro. Sfogliare i quotidiani a scuola è utile e importante, scriverli è appassionante. è un’iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’informazione, offrendo spunti di riflessione sull’attualità. Sono 572 gli studenti cesenati delle scuole medie che quest’anno attendono l’inizio di questa sfida, che partirà martedì 11 febbraio. Ventotto classi in tutto di otto scuole cesenati. I giornalisti in erba, con il supporto dei docenti, potranno far volare la fantasia nella scelta degli argomenti da trattare. Quella di Cronisti in Classe è una macchina non semplice da mettere in moto, tra gli impegni didattici nelle scuole e la cronaca che pressa le redazioni. Ma è entusiasmante. E grazie all’impegno straordinario di tutti il Campionato di Giornalismo è in partenza. Perché più forte di tutto è la voglia di far sentire le voci del territorio. Tra le scuole del territorio ci sono partecipanti che nel tempo sono rimasti fedeli al concorso e nuovi arrivati.

C’è la scuola Sacro Cuore con 14 studenti di una classe, la scuola San Domenico con 48 studenti di tre classi, la scuola Dante Arfelli di Cesenatico con 91 alunni di quattro classi, la scuola di Sogliano che conta 43 alunni per due classi, la scuola media di Roncofreddo con 59 partecipanti per tre classi, la scuola di Borghi con 55 alunni di tre classi, la scuola di Savignano sul Rubicone con ben 220 alunni per dieci classi, e la scuola della Resistenza con 42 studenti di 2 classi. Gli studenti dovranno fiutare la notizia e trovare argomenti fuori dal comune che valga la pena di raccontare al pubblico. Fondamentale poi è conoscere bene la lingua, con la sua grammatica e la sintassi. Occorre scrivere semplice e corretto, perché il quotidiano arriva nelle mani di tutti. Bisogna condurre per mano il lettore partendo da una premessa passando per lo sviluppo fino alla sua conclusione. Importante è essere obiettivi, senza esprimere giudizi. L’aula scolastica farà da redazione e gli alunni diventeranno giornalisti. Un viaggio emozionante. La manifestazione è arrivata all’edizione numero 23, è un’occasione per gli alunni di confronto con il mestiere di giornalista, realizzando per ogni uscita, il martedì di ogni settimana, due pagine con articoli, foto, disegni o vignette a corredo. Già dalla scelta dell’argomento, saggeranno cosa significhi osservare il mondo, cogliere storie da raccontare o disservizi da denunciare, o individuare personaggi da intervistare o scavare nella storia per approfondire un fatto. E non finirà qui, perché ci sarà l’entusiasmo di vedere la propria opera inserita nella foliazione del nostro quotidiano, di confrontarsi con chi lo leggerà e di conoscere la realtà di alcune delle più importanti aziende del territorio. Stiamo parlando dei ‘compagni di viaggio’, gli sponsor che sostengono la manifestazione: Centrale del Latte di Cesena, Confcooperative, Iscom Confcommercio, Golinucci Assicurazioni.

Alla scorsa edizione di Cronisti in Classe si sono classificati al primo posto gli studenti della scuola media di Savignano. Secondo posto per la scuola media Sacro Cuore e terzi classificati gli studenti della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico. I primi tre classificati si sono aggiudicati dei buoni acquisto, mentre a tutte le scuole partecipanti sono state consegnate target e gadget.