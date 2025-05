Ecco le strategie per la protezione dei patrimoni

Interessante conferenza organizzata a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli dalla Zurich Bank su "Tutela patrimoniale per famiglie e imprese". Ha riguardato la protezione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, conviventi, famiglie allargate, coppie in crisi e "coppie immortali". Strategie di protezione patrimoniali per gli imprenditori. Relatore è stato Alessandro Gallo di Value & Strategies che è una società di consulenza strategica che fornisce servizi di pianificazione patrimoniale integrata volti a sviluppare le più efficaci modalità di detenzione, protezione e destinazione del patrimonio in funzione degli obiettivi perseguiti da famiglie ed aziende nel pieno rispetto dei vincoli legali e fiscali previsti. Alessandro Gallo ha fondato Value & Strategies Srl con lo scopo di valorizzare le esperienze maturate negli anni attraverso l’impegno profuso presso istituti di ricerca, family office e società di consulenza che lo hanno portato a collaborare con i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, Associazioni di settore, Ordini professionali. L’intervento è stato organizzato da Zurick Bank particolarmente sensibile ai temi legati alla pianificazione patrimoniale. Oltre ad Alessandro Gallo sono intervenuti Luca Casadei manager di Zurich Bank, Enrico Zulpo di Rothschild & Co, con intervento sul passaggio generazione all’interno della famiglia Rothschild e Roberto Gasperoni consulente finanziario area manager Zurich Bank. Ha detto Alessandro Gallo: "Durante l’incontro si sono discusse le strategie di tutela capaci di favorire scelte patrimoniali consapevoli nella vita di coppia e nella protezione delle aziende. Particolare attenzione è stata rivolta alle strategie di efficienza fiscale e giuridica nella detenzione dei patrimoni familiari e aziendali. Tali argomenti risultano di grande attualità in considerazione della evoluzione sociale, economica e demografica del Paese". Ha concluso Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli che ha portato i saluti della città: "Per noi è un onore ospitare eventi di questa natura all’interno di Villa Torlonia perchè dimostra che l’intero compendio è diventato un punto di riferimento per ospitare eventi di ogni tipo, anche privati come questo. Inoltre ci dà la possibilità di fare conoscere questo luogo per noi identitario alle imprese e agli operatori del territorio".

Ermanno Pasolini