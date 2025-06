Fuochi d’artificio e Clara in piazza. Ecco il programma della festa

Il grattacielo illuminato di rosa e piazza Andrea Costa in festa, rappresentano il cuore pulsante della Notte Rosa sulle spiagge della provincia di Forlì-Cesena. L’edizione 2025 segna il suo ventesimo anniversario, con tante attese per la decisione di anticiparla al weekend del solstizio d’estate. Cesenatico festeggia La Notte Rosa con un doppio appuntamento: venerdì sera il dj set di Radio Bruno e sabato il concerto di Clara, in piazza Costa a partire dalle 22. Il grattacielo resterà illuminato di rosa per entrambe le serate mentre i fuochi d’artificio sparati dall’acqua, illumineranno la spiaggia di Cesenatico venerdì 20 giugno a mezzanotte, in concomitanza con le altre località della riviera romagnola. Il claim di questa edizione, definito dalla cabina di regia Visit Romagna e dal direttore artistico Claudio Cecchetto, è Hit’s Summer, il battito dell’estate, il suono della musica, il ritmo della festa. Sabato sera la musica sarà protagonista anche a Valverde in piazzale Michelangelo, dove dalle ore 22 si esibirà la tribute band Funky Gallo dedicata a Zucchero. A Gatteo Mare venerdì sera, alle 21.30, all’Arena Rubicone si terrà lo spettacolo di Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Revolution Live Band. Lungo le vie di Gatteo si terrà la Pink Holi Parade, con partenza dai Giardini Don Guanella alle 21, con animazione itinerante, macchinine e il lancio di polveri colorate rosa. Sabato sera, alle 21.30, sempre nell’Arena Rubicone, è in calendario "Voglio tornare negli anni ‘90", con dj set, vocalist, animazioni e effetti speciali. Domenica sera si terrà "Rock in movie", un live show travolgente, per un tributo alle grandi hits che hanno costituito la colonna sonora dei più celebri ed amati film di tutti i tempi. A San Mauro Mare venerdì sera è in programma il concerto della Dino Gnassi Corporation, mentre sabato sera la festa continuerà con il dj set di Radio Gamma in piazza Cesare Battisti, per ballare insieme sulle note dei successi dell’estate e vivere tutta l’energia della Notte Rosa. Da non perdere la mostra a Villa Torlonia delle piccole e grandi cose di Mirna Manni.

Giacomo Mascellani