Il Comune si è assottigliato: "Il posto fisso non attira i giovani"

Sembrano il Paleolitico i tempi del Comune di Cesena extralarge degli anni ’70 con quasi duemila dipendenti e del posto sicuro ricercato che assicurava anche una buona dotazione di tempo libero. "In linea generale – mette in luce l’assessore al personale del comune di Cesena Christian Castorri – possiamo affermare che il nostro Comune nell’ambito del panorama territoriale locale, è ancora abbastanza attrattivo ancorché vi sia uno scarto tra il numero delle domande e l’effettiva partecipazione ai concorsi. Si assiste tuttavia ad un calo generale di attenzione dei giovani verso il lavoro nel pubblico perché gli stipendi rispetto ad altri enti sono più bassi (ad esempio Agenzia entrate, Regione, Ministeri e Agenzia delle dogane), maggiore inoltre è la differenza economica degli emolumenti rispetto a quelli percepiti con il privato". "Le leve per trattenere il personale che mettiamo in campo - aggiunge l’assessore – consistono nella flessibilità organizzativa e nella maggior conciliazione dei tempi di vita e lavoro con la flessibilità oraria, lo smart working, i percorsi formativi e la possibilità di sviluppo interno della carriera.

Il personale viene valorizzato dall’ente utilizzando gli istituti che il contratto collettivo nazionale del lavoro consente quali il passaggio all’area superiore o la stabilizzazione del personale temporaneo". Attualmente al comune di Cesena lavorano 521 dipendenti, 166 maschi e 354 femmine. I dirigenti sono nove, più uno in aspettativa. L’ultimo assunto è stato il dirigente al Biblioteca Malatestiana e Cultura. Entro fine anno si prevede l’avvio dell’iter per la copertura del posto per dirigente del settore Governo del territorio. Sono inoltre assunti 18 dipendenti a tempo determinato, 11 maschi e sette femmine. Tra essi figurano tre incarichi per il gabinetto del sindaco, cinque assunzioni per la ricostruzione post alluvione, tre alte specializzazioni, una sul Pnrr, due assunzioni temporanee su progetti finanziati dal Servizio Ambiente, nonché tre cuochi per il centro estivo. Sino al 30 giugno sono presenti inoltre ventisei insegnanti e un cuoco.

Gli assunti nel 2025 sono stati finora dieci, sette maschi e tre femmine, un funzionario tecnico, un ufficiale e di tre agenti di polizia locale, un esperto di policy, due istruttori front office nel settore Servizi al cittadino, un istruttore giuridico amministrativo al Settore Patrimonio ed espropri, oltre un collaboratore tecnico servizi cimiteriali. Quanto ai pensionati sono stati dieci, mentre i rapporti cessati per altre cause sono stati sette.

Il Piao 2025 (Piano integrato di attività e organizzazione che contiene la sezione dedicata al fabbisogno del personale) adottato a gennaio è ora in fase di nuovo aggiornamento e la sua approvazione è prevista nei prossimi giorni. Il documento in fase di elaborazione prevede la copertura di ulteriori posti in ambiti strategici quali il Settore Biblioteca e i Servizi educativi e scolastici.