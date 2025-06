Atletica Endas Cesena brilla ai Campionati di Società e Regionali

Continua il buon momento dell’Atletica Endas Cesena, che lo scorso fine settimana si è messa in evidenza su due fronti, ad Ancona e a Castelnovo ne’ Monti. Nella città dorica in particolare, sabato 14 e domenica 15 giugno si è disputata la finale nazionale dei Campionati di Società Assoluti femminili di Serie B, con la squadra cesenate al via da outsider: le ragazze erano infatti entrate in finale con il tredicesimo punteggio tra le società qualificate. Ma la pista ha raccontato un’altra storia: al termine delle due giornate, l’Endas ha scalato la classifica fino all’undicesima posizione, recuperando quindi due posti e confermando una crescita solida e costante del gruppo. A fare la differenza, oltre allo spirito di squadra e alla determinazione di tutte le atlete che hanno gareggiato, sono state anche diverse prestazioni individuali di rilievo. Tra queste spiccano il secondo posto di Arianna Rondoni nel salto in lungo, con 5,64 metri, e la terza piazza di Angelica Collini, bronzo nei 100 ostacoli corsi in 14’’74. Importanti anche i due quarti posti ottenuti da Giulia Senni nel salto in alto, che ha siglato il nuovo primato personale superando 1,60 metri con una gara brillante e precisa e Arianna Prati nel lancio del disco, che ha ottenuto un ottimo 35,12 metri, sfiorando il podio. Tutte le atlete hanno gareggiato ai loro migliori livelli, con prestazioni solide, entusiasmo e una forte coesione di squadra che ha reso l’esperienza non solo competitiva, ma anche umanamente significativa.

Contemporaneamente, domenica 15 giugno a Castelnovo ne’ Monti, si sono disputati i Campionati Regionali di Prove Multiple Cadetti, nell’ambito dei quali Lorenzo Mazzoni ha regalato un’altra soddisfazione al club cesenate. Il giovane atleta ha infatti migliorato il record sociale di categoria, superando di oltre 30 punti il suo precedente primato grazie a una prova complessiva costante e ben gestita. Mazzoni ha confermato l’1,80 metri nel salto in alto e ha stabilito il nuovo record personale nel lancio del giavellotto, dimostrando versatilità e grande maturità in gara. A chiudere il cerchio, c’è stato anche il settimo posto ottenuto da Francesco Carlucci sabato sera a Cesena in occasione della Notturna di San Giovanni, classicissima del panorama podistico romagnolo: una dimostrazione del fatto che anche fuori dalla pista possono arrivare ottimi risultati. I risultati appena raggiunti confermano dunque la qualità del lavoro portato avanti dall’Atletica Endas Cesena, capace di farsi notare sia a livello nazionale che regionale, con un mix di esperienza, talento e passione che continuano a dare frutti.

Luca Ravaglia