Cuoco per agriturismo per preparare pasta e sughi

L’agriturismo Clorofilla a Mercato Saraceno, cerca cuocoa con esperienza di almeno un anno e con capacità sia nelle preparazioni (pasta sfoglia, sughi, impasti piadina e pane, arrosti) sia nella gestione del servizio (gestione comande e aiuto cuoche). È richiesta capacità di lavorare con ordine e di organizzare la spesa e le materie prime, al 90% prodotte in azienda. È preferibile diploma attinente e corso per alimentarista. Indispensabile essere automuniti. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto a tempo determinato. Orario: dal mercoledì alla domenica, per preparazioni varie e poi servizio pranzo e cena nel weekend. L’offerta è valida fino al 30 aprile. Per candidarsi: dopo essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione. emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni.