Da Cuneo duemila euro per le scuole cesenati

L’associazione ‘Comitato Cuneo Illuminata’ ha donato duemila euro per sostenre le scuole cesenati danneggiate dall’alluvione. La cifra è stata consegnata, virtualmente, al Comune di Cesena. Il sindaco Enzo Lattuca – nel corso del videocollegamento – ha spiegato che queste risorse saranno utilizzate per acquistare arredi e materiale didattico che verranno messi a disposizione delle bambine e dei bambini iscritti al nido e alla scuola dell’infanzia ‘Vigne parco’.

Nel 2023 Cuneo Illuminata è tornata a riempire la Città di Cuneo come non succedeva da tempo. Nel periodo in cui tutti i partner della manifestazione erano impegnati nel’organizzazione della manifestazione, l’Emilia-Romagna è stata drammaticamente colpita da eventi naturali che hanno causato danni a persone, abitazioni, e a molti edifici pubblici e scolastici. La solidarietà è da sempre uno dei principali obiettivi di Cuneo Illuminata, per questo gli organizzatori dell’iniziativa hanno scelto di destinare parte dei fondi raccolti dalle donazioni dei cuneesi ai Comuni romagnoli. A questo proposito, tra gli enti contattati, c’è anche il Comune di Cesena.

"Il nostro – commentano gli organizzatori – è un piccolo ma comunque utile contributo a supporto degli studenti e delle scuole colpite, con l’auspicio che sia d’esempio per tanti".