Da Drusilla Foer a Zerocalcare Oltre 100 eventi nell’estate in città

di Cristina Gennari

Quindici location, un palinsesto lungo sei mesi e centinaia di eventi con grandi nomi del teatro, del cinema e del panorama letterario e musicale. La città si appresta ad aprire il sipario su una nuova stagione di spettacoli e cultura concentrati nel ricco e variegato cartellone ’Che spettacolo, l’estate a Cesena’. Gli appuntamenti animeranno la bella stagione cesenate a partire da questo fine settimana fino a novembre, tra centro storico e quartieri. "Anche quest’anno – commenta l’assessore Luca Ferrini – grazie al lavoro sinergico degli assessorati preposti, alla collaborazione delle imprese e delle associazioni che hanno aderito al bando pubblicato a marzo, e agli artisti che hanno scelto Cesena per esibirsi, siamo in grado di presentare un cartellone estivo che coinvolgerà tutti i cittadini incentivando il movimento turistico della nostra città. Oggi, più che mai, l’ obiettivo è far conoscere oltre i confini le bellezze di Cesena".

Il programma estivo, anche quest’anno, è il fortunato risultato delle proposte ricreative, culturali e di spettacolo presentate da imprese, associazioni ed enti del terzo settore nell’ambito del bando promosso dall’Amministrazione comunale. Oltre all’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico per gli allestimenti, alle iniziative sono stati destinati 80mila euro: 50mila erogati a 7 progetti, su 31 pervenuti, di associazioni ed enti del terzo settore e 30mila a favore di 8 proposte, su 16, di imprese.

Per le sere d’estate ci sarà dunque l’imbarazzo della scelta. Tra gli ospiti che faranno tappa in città, Roberto Mercadini, Drusilla Foer, Arianna Porcelli Safonov, Umberto Galimberti, Paolo Crepet, Sergio Casabianca. Non mancheranno poi i tradizionali appuntamenti: la Festa di San Giovanni, dal 23 al 25 giugno, e il cinema sotto le stelle all’Arena San Biagio.

Ampio spazio anche alla musica, dal jazz al rock, fino ai tributi più emozionanti. Numerose le rassegne, da Clarinettomania a Jazz all’alba alla Rocca e Rocca in concerto, ma anche gli appuntamenti organizzati da Amici della Musica, Diabetes in Music, Studio Delta Live in Town, Retropop Live, Liuteria di Diego Suzz, Conservatorio Maderna, Quarto Lato aps e il veglione romagnolo con Roberta Cappelletti & Friends. Alla Rocca si ballerà con i concerti di Acieloaperto con grandi artisti come Tamino, il cantautore Giancane e il fumettista Zerocalcare, Baustelle e altri.

Per assaporare le magiche atmosfere all’aperto, torneranno anche i tanti festival, da FUME all’Emilia Romagna Festival, passando per il Garden Musical Festival, l’Octoberfest e la Giostra medievale.

Fari puntati sulle feste di quartiere, sugli appuntamenti teatrali dell’Associazione Quinte Mutevoli, della Casa di Gesso di Aidoru Aps, e di danza con il Laboratorio Danza e Teatro, Teatro delle Lune, i salottini musicali di Chorus, Teatro Zigoia. Tracce di sport nell’evento ciclistico e musicale ’Bike Sound’ e di arte, con la mostra ’Leonardo e le forme dell’acqua’ alla Rocca dal 1 luglio L’estate cesenate sarà infine stimolata dalla potenza di parola e libri nell’appuntamento con i poeti di San Giovanni e, il 30 giugno, con i finalisti del Premio Bancarella.