Da giovedì scattano i saldi: ogni cesenate spenderà 133 euro

Saldi invernali, si parte. "Da giovedì scatta il periodo dei saldi in Emilia Romagna e nel comprensorio cesenate - informa il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra -. Da un’indagine nazionale di Confcommercio che ha riguardato anche un campione di imprese territoriali ogni persona spenderà una cifra che si aggira in media sui 133 euro. Nel Cesenate la tradizionale stagione dei saldi invernali è un appuntamento molto atteso da parte dei clienti e anche dei negozianti. Saranno saldi molto apprezzati dai consumatori per l’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità. E saranno veramente tanti ed ottimi gli affari che si potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique delle nostre città. Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori saranno ora più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell’inflazione. Con queste premesse, Confcommercio stima una crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all’innovazione. L’appuntamento dei saldi invernali - prosegue il direttore Piastra - è un’occasione inoltre per rinsaldare il rapporto di fiduciarietà con la clientela. Tra gli obblighi del negoziante c’è quello di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale".