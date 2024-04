Memorial Paganelli. La Futsal si prende il bis

In una splendida cornice di pubblico, con numerosi tifosi accorsi al PalaPaganelli per omaggiare un grandissimo personaggio dello sport romagnolo, ieri pomeriggio è andato in scena il secondo memorial dedicato proprio alla memoria di Paolo Paganelli.

Un anno fa la società infatti bianconera intitolò il palazzetto a Paganelli, grandissimo sostenitore e collaboratore dei colori bianconeri.

Dopo la cerimonia iniziale, sono scese in campo le tre formazioni romagnole: Futsal Cesena, Rimini C5 e Città del Rubicone, che si sono sfidate in un triangolare molto emozionante.

La prima sfida è stata vinta dalla Futsal Cesena, che ha sconfitto il Rimini per 7-1. Successivamente è sceso in campo il Città del Rubicone, che ha perso proprio con i padroni di casa per 5-0. L’ultima sfida, che metteva in palio la seconda posizione, è stata vinta dal Rimini per 5-1.

Al termine delle tre partite sono andate in scena le premiazioni: Ionetti ha omaggiato Carmela e Nicolò Paganelli con una targa a ricordo dell’evento, così come Stefano Ceccarelli con Valerio Paganelli, padre di Paolo.

Il presidente del Panathlon Dionigio Dionigi, tifoso numero uno della Futsal Cesena, ha poi premiato la squadra vincitrice del Memorial nella persona di Paolo Ionetti. Infine il vice sindaco Christian Castorri ha premiato tutte e tre le squadre che hanno partecipato a questo pomeriggio di festa nel ricordo di un grande personaggio dello sport cesenate.

Al termine della cerimonia delle premiazioni, la famiglia Paganelli ha offerto il rinfresco a tutti i partecipanti del Memorial, dimostrando grande vicinanza al mondo del calcio a 5 e della Futsal Cesena.