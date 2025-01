Da Secondo Casadei a Betobahia: i 68mila articoli di Ermanno Pasolini

La biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone ha riservato un angolo ai 680 volumi, 68mila articoli, del nostro collaboratore Ermanno Pasolini che cura le notizie dei Comuni della Valle del Rubicone. E lui, in fotocopia, porta i volumi, dieci alla volta, che corrispondono a mille nuovi articoli. Dal 15 maggio 1976, giorno in cui scrisse il primo articolo, Pasolini li ha numerati, catalogati e schedati per argomento, raccogliendoli, in ordine di tempo di pubblicazione, in libri da cento ciascuno, con tanto di copertina cartonata. E una copia degli stessi si trova nella biblioteca comunale di Savignano in corso Vendemini, a disposizione del pubblico per la consultazione. Il primo articolo riguardava Secondo Casadei il papà del liscio romagnolo. Il numero 68.000 il cantautore Betobahia con Giulia Berretti che canta la magia del Natale. Ha detto Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone: "Ermanno Pasolini da quasi 49 anni racconta la storia, i fatti, i personaggi, il folklore della nostra terra e in modo particolare della Valle del Rubicone per il quotidiano Il Resto del Carlino e per il settimanale Il Ponte. E ha collaborato con settimanali svizzeri, tedeschi e francesi. Il riconoscimento è strameritato perché tutti noi abbiamo in Ermanno un punto di riferimento per tutto quello che accade nei nostri paesi, sempre pronto a correre ogni volta che qualcuno ha bisogno, senza distinzione. Grazie, grazie di cuore".