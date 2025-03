Dal Rotary computer e software per gli alunni che hanno difficoltà

Una dotazione di computer e software in dono alle scuole di Gambettola da parte del Rotary Club Valle Rubicone. Si tratta di un service che va in aiuto degli alunni che hanno disturbi specifici dell’apprendimento. Sono stati forniti computer e software specifici per aiutare gli alunni nel loro apprendimento scolastico, inoltre il progetto comprende anche un’attività formativa di screening e di laboratorio, svolta dalla associazione italiana dislessia con lezioni specifiche rivolte ai ragazzi e agli insegnanti, ed anche alle famiglie per aiutarle nell’attività pomeridiana dei compiti con i loro figli.

La cerimonia di consegna dei computer alla scuola si è svolta nell’aula magna della primaria Pascoli, presenti il presidente del Rotary Nicola Giorgetti, la dirigente Giuliana Massaro e la vice Alessandra Mondaini, il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini e Mario Menghi dell’associazione italiana dislessia. "Per noi del Rotary – ha spiegato il presidente Nicola Giorgetti – è sempre un momento emozionante il giorno in cui consegniamo un progetto di service, perché è il risultato di un lavoro che è stato fatto e quindi è la manifestazione concreta di quello che noi come rotariani facciamo e portiamo avanti. Il service di oggi è a favore del nostro territorio, della nostra comunità e come altri già fatti va in aiuto alle persone meno fortunate, questo è un progetto nato più di un anno fa in accordo con l’amministrazione comunale e con la dirigente della scuola che allora manifestò l’esigenza concreta di un aiuto a favore dei ragazzi che soffrono di Dsa, abbiamo potuto beneficiare dell’apporto e dell’aiuto dell’associazione italiana dislessia. Il progetto – ha concluso Giorgetti – sta andando avanti con risultati positivi".

Vincenzo D’Altri