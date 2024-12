Dalla Cina una mostra che lascia il segno

Dalla Cina fino alla biblioteca Malatestiana. In biblioteca inaugura la mostra ‘Segni dal mondo: dalla calligrafia cinese alla scrittura occidentale’, con iscrizioni provenienti dal National Museum of Chinese Writing di Anyang. Nella sala piana della biblioteca Malatestiana di Cesena è stata allestito un percorso espositivo composto da venti pezzi con iscrizioni provenienti dal National Museum of Chinese Writing di Anyang che racconta come è nato il sistema di scrittura cinese sin dal 3.300 a.C. Si tratta della mostra ‘Segni dal mondo: dalla calligrafia cinese alla scrittura occidentale’ visitabile da ieri fino al 12 gennaio 2025 con un momento inaugurale programmato per venerdì 6 dicembre alle 17.

Il progetto si inserisce all’interno di un programma ricco di eventi, in un sistema museale diffuso nel territorio cittadino aperto per tutto il periodo natalizio. La scrittura è la radice della cultura, l’anima di una civiltà che con essa comunica. L’esposizione in sala piana è una mostra originale e unica per capire e comprendere la storia cinese attraverso la storia della propria scrittura. Un racconto che passa attraverso reperti archeologici di importanza mondiale, laboratori di calligrafia cinese, racconti video e audio, laboratori della tradizione cinese per i più piccoli.

Le iscrizioni esposte in questa straordinaria mostra sono le riproduzioni originali di reperti archeologici, realizzate dal National Museum of Chinese Writing di Anyang. Queste testimonianze raccontano come sin dai primi segni questa scrittura fosse matura e compiuta, al punto da influenzare profondamente la vasta area di territori contigui nell’Asia Orientale. Nel visionare questi reperti è possibile comprendere come l’evoluzione di questa scrittura sia stata formalmente coerente e continua, ritrovando citazioni nella Cina contemporanea.

La mostra è strutturata in maniera fruibile per esperti e neofiti, adulti e bambini, affascinando tutti attraverso documenti, visite guidate (prenotabili) e video narrazioni. Si arricchisce di laboratori dedicati all’arte della calligrafia, con un evento di dimostrazione e laboratorio a opera del maestro Hu Haifeng, direttore dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano, performance che si concluderà con il racconto di un altro rituale, spesso correlato all’arte della Calligrafia: la Cerimonia del Thè.

Il progetto ‘Dalla Calligrafia Cinese alla Scrittura Occidentale’ è ospitato all’interno della Biblioteca Malatestiana, nella Sala Piana e nella Sala Lignea. La visita alla mostra potrà completare l’excursus storico dall’Oriente all’Occidente, dai reperti di oltre 3.300 anni fa fino a reperti e documentazioni medioevali, in una narrazione visiva unica.