Dalla riviera verso l’Europa: domani arriva Bonaccini

Il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini domani sbarcherà in riviera per la sua campagna elettorale in cui si candida al Parlamento Europeo come capolista nella circoscrizione del Nord-Est. L’appuntamento sarà alle 18 in piazza Ciceruacchio, sulla riva destra del porto di Cesenatico, dove il leader dei democratici interverrà insieme al sindaco Matteo Gozzoli e Valentina Montalti, segretaria del Pd di Cesenatico. Bonaccini incontrerà i cittadini di Cesenatico con cui da sempre ha un legame importante, come sottolinea in una nota lo stesso partito, rinsaldato nel corso del tempo con numerose visite che hanno sottolineato diverse opere importanti realizzate sul territorio. Lo scorso maggio insieme al sindaco Gozzoli aveva tagliato il nastro della nuova Ciclovia del Pisciatello che collega Cesenatico e Cesena in un itinerario immerso nelle campagne e lontano dal traffico. La nuova avventura per Bonaccini sono le elezioni del Parlamento Europeo, e proprio la dimensione europea in questi anni è stata protagonista a Cesenatico. Tra le varie opere realizzate con finanziamenti arrivati da Bruxelles è importante citare il nuovo ponte di via Ferrara, il rifacimento del ponte di viale Roma che si sta concludendo, le opere di edilizia scolastica negli istituti di Sala, viale Saffi e nella scuola media Dante Arfelli. In precedenza, sempre con i fondi europei, a Cesenatico sono stati riqualificati il mercato ittico comunale, la banchina di sbarco utilizzata dai pescherecci e gran parte del porto canale, con i fondi Feamp.

g.m.