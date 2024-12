Daniele Donnarumma rinnova con il Cesena fino al 2026: confermato in Serie B

Dicembre, mese di rinnovi in casa bianconera. Dopo Cristian Shpendi e Emanuele 'Manolo' Adamo, ecco arrivato anche quello di Daniele Donnarumma, anche lui nella lista delle scadenze di giugno 2025 e ora prolungato di un altro anno quindi fino al 2026. Con l’esterno classe 1992, come con gli altri, discorsi già avviati da alcune settimane: ieri è arrivata la firma e subito dopo l’annuncio sul sito della società.

Trentadue presenze, quattro reti, di cui la prima sotto la Curva Mare nel derby di andata contro il Rimini e vinto per 5-2, più otto assist era stato lo score della sua prima stagione in riva al Savio. Arrivato a inizio luglio 2023 a titolo definitivo dal Cittadella, Donnarumma si è subito impossessato della corsia sinistra nel centrocampo a quattro di Domenico Toscano ed è stato uno dei trascinatori nella cavalcata vincente del Cavalluccio verso la Serie B.

Confermato anche in cadetteria, quest’anno ha già collezionato diciassette gettoni e tre assist portando così a 53 in totale, coppe comprese, le sue apparizioni con la maglia del Cesena. Nella ’cantera’ del Napoli, lui che è originario di Gragnano, un Comune della cintura metropolitana del capoluogo campano, ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla squadra Primavera. L’esordio tra i grandi però è avvenuto con la maglia della Nocerina in B nel 2011.

Le tappe successive sono state Carpi, Como e Messina in C, poi, nel 2014, la discesa in d perle due esperienze prima a Cava dei Tirreni con la casacca della Cavese e poi a Lecco.

Il ritorno tra i professionisti è avvenuto nel 2017: l’opportunità gliel’ha data il Mantova in C, poi ancora il Monopoli dove è rimasto per due stagioni. Nel 2020 è stato il Cittadella a scommettere su di lui e per tre campionati è stato uno dei punti fermi della squadra veneta con la quale è sceso in campo 82 volte, sempre in B, prima dell’approdo in Riva al Savio appunto nell’estate 2023.

Il suo nome, dicevamo, era in quella lista di giocatori da rinnovare che il ds Fabio Artico ha in tasca già da dopo l’estate. I prossimi a firmare il prolungamento dovrebbero essere Andrea Ciofi (anche con lui i discorsi sono già molto avanti) e i due giovani Simone Pieraccini e Matteo Francesconi, entrambi già sotto contratto fino a giugno 2026. Tra le scadenze di giugno 2025 ci sono anche Matteo Pisseri, Riccardo Chiarello e Hraiech Saber: se con loro non ci dovesse essere accordo sull’allungamento a fine stagione potrebbero accasarsi altrove a parametro zero.