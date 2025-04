Daniele Formato guida i giovani atleti di San Mauro Pascoli al successo nel karate

Daniele Formato, 38 anni, originario di Apollosa in provincia di Benevento, residente a San Mauro Pascoli dove abita dal novembre 2009, domenica 30 marzo ha portato alcuni atleti di San Mauro Pascoli a Sesto Fiorentino al campionato interregionale di karate Toscana-Emilia Romagna, ottenendo ottimi risultati. Dice: "Ho portato sette atleti, Tommaso Casadei, Simone Labriola, Giammarco Stagno, Diego Mazzotti ed Emanuele Tocila di San Mauro Pascoli, Diego Fracella di Gatteo e Cristian Del Savio di Savignano, dai 9 ai 15 anni che praticano karate da alcuni anni. Tutti e sette, nelle distinte categorie, sono andati a podio. I ragazzi si sono comportati egregiamente e si sono distinti per alcuni fattori determinanti in questa pratica sportiva: rispetto, educazione, disciplina e unione tra di loro. Il bello è che ciascuno incitava l’altro e alla fine di ogni singola prestazione tutti sono andati ad abbracciare l’amico. La pioggia di medaglie ci ha permesso di portare a casa la coppa come quarta società classificata su dieci partecipanti delle due regioni e siamo stati l’unica società romagnola, Katachi, ad andare a podio oltretutto con soli sette atleti". I ragazzini si sono aggiudicati meglie d’oro e d’argento. Ha aggiunto Daniele Formato: "Abbiamo dedicato le medaglie e la coppa vinte a due ragazzini della società, Aron Lucchetti e Mattia Carloni di San Mauro Pascoli che per motivi influenzali non sono potuti venire".

Ermanno Pasolini