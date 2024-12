Decine di cesenati di corsa con Antonino Guadagnino

L’idea è piaciuta a tanti. Decine di podisti cesenati si sono dati appuntamento nell’area dell’Ippodromo rispondendo all’invito del ‘collega’ Antonino Guadagnino di concedersi una corsa in compagnia prima di tuffarsi in apnea coi piedi sotto ai tavoli delle feste, più che legittimati a concedersi qualche stravizio extra. Guadagnino aveva individuato tre percorsi, lunghi rispettivamente 11, 16 e 22 chilometri, con sorpresa natalizia e soprattutto ristoro finale per tutti, nel più tradizionale spirito che premia la convivialità del gruppo. Il ritrovo è stato alle 8.30 di domenica 22 dicembre, quando i partecipanti si sono salutati, mettendosi poi a correre o a camminare, senza pensieri di classifica, solo con la voglia di divertirsi. Guadagnino è un nome noto nel panorama podistico cittadino sia per le sue partecipazioni – spesso condite da importanti ragguagli al traguardo – a tante corse sparse per la Romagna e non solo, sia per la sua verve organizzativa, che lo spinge a firmare ciclicamente eventi pensati per avvicinare quanti più cesenati possibili al mondo della corsa e in particolare del trail, relativo cioè agli itinerari che si sviluppano in natura, circondati da luoghi inconsueti e suggestivi. Nei mesi scorsi ha per esempio organizzato la prima edizione del ‘Cesena Eco Trail’, evento che intende riproporre anche nel 2025 e per il quale è già al lavoro.