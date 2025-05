"Dignità e certezze per i lavoratori"

Silvia Grilli è molto informata sul Referendum. "Sono a conoscenza del Referendum e andrò a votare sicuramente. Questo Referendum è importante perché è una delle poche forme di democrazia diretta. Quando una persona va a votare per un Referendum, sa che le cose le possono cambiare direttamente. Questo Referendum restituisce dignità e certezze a tante categorie di lavoratori, sia per quanto riguarda la sicurezza sia per la garanzia dei lavoratori. Anche il Referendum sulla cittadinanza è molto importante. Io sono italiana e condivido la stessa storia e le stesse esperienze degli stranieri in Italia".