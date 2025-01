Dipinti in dono la notte della Befana. Trasportati dai pittori sulla carriola nelle case degli sconosciuti

Da qualche anno c’è una simpatica iniziativa intrapresa da diversi artisti di Cesena che nella notte dell’Epifania, distribuisce "arte in dono". Capitanati dall’effervescente Fabiola Cuccagna "blobber" dagli inconfondibili capelli fucsia, ed esponente dell’arte del decoupage, alcuni pittori tra i quali Piero Romagnoli e il collezionista Angelo Fusconi, compiono queste sortite notturne e, riempita una moderna carriola di tele di varie dimensioni, opera di tanti autori aderenti all’insolita impresa, se ne vanno di portone in portone, di casa in casa, di saracinesca di negozio ad androne di palazzo scelto a caso, e lasciano un dono, riteniamo gradito, soprattutto perché inatteso, ad ignoti beneficiari.

"La notte dell’Epifania – racconta Fabiola Cuccagna - sono state ‘liberate’ ben 24 opere, prevalentemente nel centro storico. Uso questo verbo perché i quadri non passano da padrone a padrone, ma sono liberi di scegliere un destinatario finale". Otto gli artisti cesenati che hanno realizzato le opere; oltre a Fabiola Cuccagna, Irene Crudeli, Gabriella Fermani, Filippo Tommaselli, Matteo Garattoni, Piero Romagnoli, Maurizio Bragaglia e il nonno naif Giuseppe Cuccagna, decano degli artisti, e tra i più entusiasti. Ma hanno contribuito anche artisti di Bellaria, dell’associazione BellArte, coi quali è sorto un gemellaggio. In altre località quali Lodi e Monselice, alcuni artisti locali hanno fatto propria l’idea, donando arte e bellezza gratis.

"A noi restano sconosciuti coloro che ricevono ‘arte in dono’ – commenta Fabiola Cuccagna -, ma talvolta un cenno, un ringraziamento, magari via facebook, lo riceviamo e vuol dire che i quadri hanno trovato apprezzamento e nuovo spazio da abitare. La notte scorsa abbiamo lasciato un quadro anche sulla scalinata della Fontana Masini".